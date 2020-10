Avanti un altro, la sfida di Paolo Bonolis al tempo del coronavirus: una rivoluzione a Mediaset

17 ottobre 2020 a

Novità per Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Per la nuova edizione Mediaset ha previsto il ritorno del pubblico. Questo, spiega Blogo, sarà comunque ridotto e guai a qualsiasi tipo di contatto, assolutamente vietato dal Biscione. Le persone in studio potranno essere 80-90, rigorosamente separate dal plexiglas e munite di mascherina. Dimentichiamo, dunque, i siparietti tra Bonolis e la sua spalla Luca Laurenti con gli spettatori. Anche se mai dire mai. Mediaset ha ancora in "magazzino" cinquanta vecchie puntate.

In ogni caso il 2021 riserba 120 nuovi appuntamenti e una nuova "Bona Sorte". Francesca Brambilla sarà infatti sostituita, mente il resto del cast - Sara Croce alias la Bonas compresa - dovrebbe rimanere invariato.

