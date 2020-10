Striscia la Notizia, lo stacchetto inedito: capito le veline Shaila e Mikaela? Svestite in tempo record, roba bollente

17 ottobre 2020 a

a

a

Gli stacchetti di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva non lasciano mai indifferenti i telespettatori di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5. Prima della puntata di stasera, che sarà condotta come al solito da Ficarra e Picone, i social di Striscia hanno pubblicato l’anticipazione di uno stacchetto assolutamente da non perdere: il tema portante è lo skateboard, che serve per dettare i tempi di un repentino cambio di abiti. Le due meravigliose veline del tg satirico iniziano infatti in tenuta sportiva, salvo poi passare improvvisamente ad una versione in cui appaiono più svestite, dato che indossano soltanto slip e toppino.

"Solo gli stupidi non lo fanno". Fucilata di Eleonora Daniele, chi ne esce con le ossa rotte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.