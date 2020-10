Fabrizio Corona da Barbara d'Ursso: "Mio figlio Carlos? Con la bava alla bocca dopo messaggi satanici"

Francesco Fredella 18 ottobre 2020 a

a

a

Nina Moric contro Fabrizio Corona, risultato positivo al Covid. L’ex modella pubblica una telefonata choc con Carlos (figlio della coppia). E scoppia il delirio. Una settimana difficile per Corona dopo questa doccia fredda. La Moric sostiene che Corona abbia minacciato Carlos. E Fabrizio non ci sta a a sentire queste accuse, visto che molti testimoniano un bellissimo rapporto con Carlos (appena maggiorenne). “Sono incazzato”, dice a Barbara d’Urso che gli chiede prima di tutto come stia fisicamente. “Oggi meglio. Mi è passata la febbre. Il Covid è una malattia che senti dentro. Non avvertivo sapori e avevo le gambe con formicolio alle gambe fortissimo”. E poi la batosta giudiziaria per Corona: deve scontare 9 mesi.

“Alla luce di quello che ha fatto quella (riferendosi alla Moric ndr) è vergognoso. Non solo da parte sua e dall’avvocato. In quel post ci sono 7 reati penali gravi”, dice Corona. “C’è un limite. Anche per i giornalisti che per fare visualizzazioni on line pubblicano quelle conversazioni”, urla Corona. Che in una telefonata choc minaccia la Moric. “È stato uno sfogo in un audio vocale, ero fuori di me per quello che aveva fatto a mio figlio”, si giustifica in diretta dalla d’Urso. “Ho un cuore grande così. Il tribunale dei Minori di Milano la aveva allontanata e io ho chiesto l’affidamento congiunto. Ho impiegato 8 mesi per far stare bene Carlos quando ero ai domiciliari.

L’avete visto? Lo sguardo, la corporatura”, tuona. “Carlos è tornato a vivere da me perché era presa dall’affare Favoloso e roba simile...”: un fiume in piena. Corona senza freni. “Al mio compleanno eravamo tutti insieme d’amore e d’accordo. Ricordate? Ora sta chiusa in casa con un ragazzino di 22 dove ha uno sfratto da due anni”, continua. Urla senza freni: “Carlos, che ha l’insegnante, l’estetista e il barbiere a casa perché va seguito, è tornato a casa in condizioni che nemmeno vi dico”.

Ma c’è un altro particolare choc. Corona dice che suo figlio Carlos ha conosciuto un certo Michelangelo, che si definisce “Guerriero della luce”. Questo ragazzo, secondo Corona, gli avrebbe fatto il lavaggio del cervello con messaggi che lui definisce satanici. Ennesima doccia gelata. Corona sconvolge tutti. E’ lucidissimo. E’ un padre che ama il modo smisurato suo figlio. Ora Carlos è tornato con lui. “Era incazzato nero con sua madre dopo che l’ha registrato. Parlo ora e mai più. Vado a lavorare in casa, in un’altra stanza - continua a raccontare Corona - e a mio figlio chiama questo Michelangelo. Gli dice: “Tuo padre è il male, vai via”. E’ uscito dalla stanza con la bava alla bocca (...). Ed è andato via di casa. Carlos è seguito da due medici, nemmeno lo sa Nina. Ho pianto per 4 ore come un bambino (dopo quella sera ndr)”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.