Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e la crisi di nervi: "Solo ca***, a me niente". Dichiara guerra agli autori

Ultimamente diversi aerei di apprezzamento stanno sorvolando su Cinecittà: ovviamente sono indirizzati ai concorrenti del Grande Fratello Vip che più si stanno distinguendo in questa edizione. Questi aerei, però, hanno scatenato una crisi di nervi in Patrizia De Blanck, che non aveva capito che sono mandati dai telespettatori e non dagli autori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Mandano sempre questi commenti caz***ri e a me mai nulla…”, si è lamentata la contessa che ha poi svelato qual è il vero problema del suo malumore: la mancanza della figlia Giada. La De Blanck vorrebbe avere un suo segnale, dicendosi delusa dal fatto che nessuno della produzione abbia cercato di metterla in contatto con la figlia anche solo per un saluto: “Non sono mai stata più di un mese senza sentire mia figlia, anche all’Isola dei Famosi ci sentivamo”. Per rincuorarla Matilde Brandi le ha detto che forse gli autori stanno preparando una sorpresa e che presto potrebbe aver modo di vedere la figlia direttamente dal vivo.

