Grande Fratello Vip, gaffe atroce di Alfonso Signorini: si lascia scappare il nome dell'eliminato troppo presto

20 ottobre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini ha commesso una gaffe importante durante la diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip. Prima del fatidico momento del verdetto della sfida al televoto tra Matilde Brandi e Andrea Zelletta, il conduttore del reality di Mediaset si è lasciato sfuggire una frase che ha rovinato tutta l’attesa, svelando con un quarto d’ora d’anticipo il nome dell’eliminato di questa puntata. Zelletta aveva appena finito di incontrare in giardino la fidanzata Natalia, conosciuta da Maria De Filippi a Uomini e Donne: “Nelle prossime settimane - ha annunciato Signorini dopo il confronto tra i due - parleremo di ciò che uscirà su DiPiù riguardo a Zelletta”. Un’anticipazione che è anche uno spoiler del fatto che Andrea sarebbe rimasto nella casa più spiata d’Italia: e infatti la busta con l’esito del televoto ha confermato che ad essere eliminata dal pubblico è stata Matilde Brandi. Un’uscita importante di un personaggio controverso e per questo ottimo per le dinamiche del GF Vip, ma evidentemente la fan base di Zelletta è stata più abile al televoto.

