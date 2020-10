Mattino 5, scoop da Federica Panicucci: "La vogliono cacciare dalla tv", il re del gossip fa il nome. Terremoto a Mediaset?

20 ottobre 2020 a

“Abbiamo pizzicato un incontro a sorpresa di Giorgi Manetti e Tina Cipollari”. Riccardo Signoretti ha sganciato lo scoop a Mattino 5, sorprendendo Federica Panicucci in diretta su Canale 5. Il direttore del settimanale Nuovo Tv ha svelato che “Gemma Galgani è avvelenata, la vogliono fuori dalla tv. Dicono che da undici anni scalda la sedia a Uomini e Donne”. Il suo ex e la sua odiata rivale Tina sono stati beccati insieme a Firenze e, stando alle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi, la dama torinese ha lasciato lo studio dopo l’ennesima lite pesante con la Cipollari. “Gemma è molto arrabbiata”, ha confermato Signoretti, che poi ha aggiunto: “come finirà questa storia? Riuscirà la De Filippi a convincerla a restare oppure è arrivata l’ora di cercare volti nuovi?”. Difficile che di punto in bianco Uomini e Donne rinunci ad una delle sue principali “attrazioni”.

