Storie Italiane, il dramma di Mara Venier: "Un fiume di lacrime", la confessione di Eleonora Daniele

20 ottobre 2020 a

a

a

"Non è riuscita a trattenere le lacrime". Eleonora Daniele ha dedicato un servizio di Storie italiane alla signora di Domenica In, che oggi compie 70 anni. "Buon compleanno Mara", le ha augurato Eleonora, mandando in onda le immagini dell'intervista "rovesciata" di Carlo Conti, domenica scorsa. "Si è commossa parlando dei suoi nipoti, è il suo cuore di nonna". "Mi sono commosso anch’io", gli fa eco Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: "Ci sono cose che ti prendono l’anima, lo vedi anche tu con la tua Carlotta, è per questo che Mara si è commossa per i nipoti". "Ha sempre avuto un’anima pulita, con tutti i suoi problemi e le sue arrabbiature ma anche i suoi sorrisi - spiega il direttore -. Io la conosco dai tempi in cui faceva la 'stracciarola', come le piace definirsi, a Campo dei Fiori".

"Solo perché ero la sua donna". Impensabile confessione di Mara Venier: tutta la verità sulla sua strepitosa carriera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.