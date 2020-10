Pomeriggio 5, "a 70 anni sei una fi*** pazzesca": clamorosi auguri a Mara Venier

20 ottobre 2020 a

Un messaggio, a sorpresa, rivolto da Barbara D'Urso a Mara Venier nel corso della puntata di Pomeriggio 5 di oggi, martedì 20 ottobre. Già, oggi è il compleanno della conduttrice di Domenica In e così, nelle battute finali della trasmissione, la D'Urso ha mostrato una foto che la ritraeva proprio con la Venier. E ha affermato: "Guardate con chi prendo oggi il caffeuccio, con Mara Venier. Oggi Mara compie 70 anni, sei una fi*** pazzesca, lo sai", ha affermato. Insomma, auguri sentiti e senza peli sulla lingua per la collega veneta. La Venier e la D'Urso sono state legate da una lunghissima amicizia. Dunque, le voci su un raffreddamento dei loro rapporti, mai confermate, quando si sono trovate a sfidarsi come avversarie la domenica pomeriggio. Ora, il gesto e le parole della D'Urso che spazzano via ogni polemica e sospetto.

