Avanti un altro, le virgolette di Sonia Bruganelli: dubbi sulla trasmissione di Paolo Bonolis, che succede a Mediaset?

Sta per tornare Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, e il format come tutti gli altri deve "adattarsi" al coronavirus: misure di sicurezza e studio stravolto, anche se Bonolis non ha voluto rinunciare del tutto al pubblico. Insomma, inizia l'avventura. E dei sentiti auguri al conduttore arrivano dalla moglie, Sonia Bruganelli, che dedica a Bonolis una story su Twitter in cui afferma: "Noi proviamo a ricominciare". Parole cariche di emozione, di chi non vuole arrendersi alla pandemia ma proseguire, pur nel rispetto di tutte le precauzioni del caso. In allegato a queste parole, la Bruganelli ha postato un video in cui si vede proprio Paolo Bonolis impegnato nella conduzione di Avanti un altro. Per inciso, la parola "ricominciare", la Bruganelli la ha messa tra virgolette, forse per far capire come, a causa della pandemia, i palinsesti televisivi versino in uno stato di perenne incertezza. Insomma, tutto può cambiare da un giorno all'altro.

