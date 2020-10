DiMartedì, Pietro Senaldi contro Pier Luigi Bersani: "Tutti bravissimi in questo governo", "Nessuno è Einstein"

21 ottobre 2020 a

Tutti bravi per Pier Luigi Bersani. L'ex ministro di Articolo Uno, ospite a DiMartedì su La7, si prodiga in un elogio al governo. "Questa favola che il governo sia privo di persone competenti, francamente, non oserei dirlo. Patuanelli è incompetente? Speranza è incompetente? - esordisce davanti a un Pietro Senaldi a dir poco perplesso -. Nessuno è Einstein". A quel punto in studio da Giovanni Floris interviene Marco Damilano che con una battuta mette all'angolo l'ex governatore dell'Emilia-Romagna: "Certo che una donna poteva anche metterla".

Ma le bordate nei confronti di Bersani non finiscono qui, perché il direttore di Libero prosegue: "Insomma, tutti bravissimi". "Ma devo fare il paragone con quello gialloverde?" chiede il fondatore di Articolo Uno che subito viene accontentato dal direttore de L'Espresso che gli ricorda come il presidente del Consiglio fosse lo stesso.

