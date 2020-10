DiMartedì, "Cacciari" Marcorè imbarazza Lilli Gruber. "Non si allarghi troppo". Gelo non previsto in diretta

21 ottobre 2020 a

Massimo Cacciari, o meglio, Neri Marcorè, si diverte in un siparietto costruito ad hoc per DiMartedì, il programma di Giovanni Floris su La7. Il finto Cacciari ricorda in studio quanto accaduto a Otto e Mezzo la sera prima: "La Gruber mi voleva togliere l'audio mentre discutevo con Scanzi, se la vedo gliene dico quattro". Ed ecco che il collegamento da casa si materializza proprio lei: "Cacciari, sono qui, dica pure". "No, no, la mia era una provocazione. Lilli cara regalo qualche perla ai porci e vengo subito da lei". "Non so se riesco a organizzarmi, non sapevo fosse una buona forchetta. Poi non si allarghi troppo" conclude la Gruber stando al gioco.

