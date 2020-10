Rai nel caos, sette positivi da coronavirus negli studi de La Vita in Diretta e Oggi è un altro giorno: rischio sospensione

21 ottobre 2020 a

a

a

Sette positivi stanno mettendo viale Mazzini in difficoltà. Secondo Dagospia infatti alcuni tecnici e collaboratori contagiati dal coronavirus alla studio tre di via Teulada. A rischio La Vita in Diretta di Alberto Matano e Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che vanno in onda proprio da lì.

"Siete al limite della illegalità". Sgarbi, il collegamento con la Vita in diretta inizia così: gelo Matano, finisce male

Motivo, questo, per cui la task force della Rai sta vagliando le varie ipotesi in campo: dare il via libera alla messa in onda dei programmi oppure sospendere tutte le attività con la conseguente quarantena per i lavoratori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.