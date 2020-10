Storie Italiane, il dramma di Paolo Mengoli: "Ho creduto per 20 anni che fosse mia figlia", come è stato truffato. Uno choc

Francesco Fredella 22 ottobre 2020 a

Parla con un filo di voce. E’ commosso, ma guarda al futuro. Paolo Mengoli torna a Storie italiane, dopo l’intervista choc di ieri: il cantante - lo ricordiamo - ha raccontato per la prima volta di aver saputo che la ragazza che ha cresciuto come sua figlia non lo è dal punto di vista biologico. Un inganno durato venti anni. E nel salottino di Rai 1 di Eleonora Daniele, Mengoli racconta tutti i particolari di questa storia “Mi manca il respiro”, dice appena inizia a parlare. “So che hai un marasma dentro”, replica la Daniele. “Dopo quello che è successo nel 2009 non ho più avuto rapporti né con la madre né con la figlia […] addirittura anni fa mi sono sentito dire da un conoscente: “Sei diventato nonno e non mi hai detto nulla?”, racconta Mengoli.

Trattiene le lacrime. Cerca di ascoltare i consigli degli ospiti in studio. E’ visibilmente provato dalla storia che ha vissuto sulla propria pelle. Poi svela un altro particolare choc. “Circa 5-6 anni fa le ho telefonato per sbaglio, dovevo chiamare un’altra persona con il suo stesso nome. Quando mi ha risposto mi sono scusato, dicendole che avevo sbagliato. “Mmm, si, hai sbagliato” è stato tutto ciò che mi ha detto lei, nonostante io le abbia chiesto: “Come stai?, racconta.

