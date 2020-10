Pomeriggio 5, Barbara d'Urso non entra in studio a inizio puntata. Mai accaduto: "Abbiamo un problema", panico a casa

22 ottobre 2020 a

Piccolo "incidente" per Barbara d'Urso. La conduttrice non ha fatto il suo consueto ingresso in studio a Pomeriggio 5. Immediata la preoccupazione dei telespettatori di Canale 5: "Che succede?". Presto detto: "Oggi abbiamo avuto un problema tecnico in regia e solo per oggi abbiamo cominciato così", ha raccontato entrata in scena la d'Urso. La sigla infatti è partita con la conduttrice già in studio: il jingle avrebbe coperto la sua voce, poi finalmente l'inquadratura si sarebbe fermata su di lei ed ecco che è iniziata la puntata. Ma il mistero è rimasto e su Twitter in molti si sono chiesti: "Ma ce la fanno a dare la linea a Barbara? Che succede?".

