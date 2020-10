È sempre mezzogiorno, piccolo imprevisto per Antonella Clerici: lei ricorda Anna Moroni, ma l'ospite la interrompe

22 ottobre 2020 a

“Ti sei lavata le mani, tesoro?”. Con questa citazione a È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha tentato di ricordare Anna Moroni. Peccato però che la conduttrice di Rai 1 non sia riuscita a finire la frase, pronunciata dalla cuoca umbra nelle primissime puntate del programma, che Cesare Bocci l'ha interrotta. Il tutto è iniziato quando Bocci ha chiesto alla conduttrice: “Le mani le hai lavate, Antonella?”. Immediata la replica della diretta interessata: "Lavo sempre le mani. Adesso le lavo di nuovo. Ricordi? Ti sei lavata le mani…?”.

Antonella non ha potuto concludere la frase che Bocci l’ha interrotta: “Questa è la raccomandazione immediata che fanno sempre a me appena entro in cucina”, ha detto senza accorgersi di quanto accaduto tanto che la conduttrice ha proseguito come se nulla fosse: "Peraltro noi facciamo controlli quotidiani qui, perché in cucina logicamente non si può mantenere la distanza”.

