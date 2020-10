Otto e Mezzo, botta e risposta tra Lilli Gruber e Simona Sala: "Io sono a casa", "Non tutti hanno grandi appartamenti"

23 ottobre 2020 a

Un botta e risposta a Otto e Mezzo tra Lilli Gruber e Simona Sala. La conduttrice di La7, ancora a casa dopo la positività di un collaboratore al coronavirus, pur di difendere il governo le prova tutte: "Mi sembrava che le regole sulla quarantena fossero chiare, io sono in quarantena e non esco di casa". "Sì ma non è semplice per tutti - le fa notare la direttrice di Radio Rai - molti hanno case piccole, con un solo bagno".

La Gruber ormai non sa più cosa dire: "Sì certo", replica mentre la Sala prosegue imperterrita: "Bisognava aiutare le famiglie, questi gruppi, queste Ucla che dovevano aiutare i medici andando a casa non sono state formate" conclude la Sala lasciando la Gruber interdetta.

