Maria Teresa Ruta piange al GF Vip: "Ho fatto delle cure, non ci siamo riusciti". Il dramma privato in diretta, crollano tutti

Scoppia a piangere in diretta, Maria Teresa Ruta, e con lei la figlia Guenda Goria. Al Grande Fratello Vip va in scena il dramma privato e intimo della conduttrice Rai e del suo compagno Roberto Zappulla: "Io e Roberto volevamo un figlio - spiega in lacrime la Ruta -. Ci abbiamo provato tanto ma non ci siamo riusciti. Mi sono anche dovuta allontanare dalla famiglia per fare delle cure e poter sottopormi a un'inseminazione artificiale: all'ultimo momento mi sono tirata indietro".





Guenda ascolta commossa, poi commenta: "Mi sono sentita improvvisamente sola, come se mi fosse mancato un abbraccio che sto provando a chiederle". Quindi il momento liberatorio: "Puoi fare ancora qualcosa, abbracciarmi. Ti voglio bene". Anche il compagno di Maria Teresa, con una toccante lettera, le ha dimostrato il suo amore: "Non sei la mamma che ha abbandonato i figli. Sei stata una madre che c'è sempre stata, che ha dato ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Non hai nessun motivo per sentirti in colpa, nessuna ragione: non raccontare quello che non sei, sentiti libera di dire la verità".

