Storie Italiane, Lory Del Santo stuprata in albergo: "Con che arma mi sarei difesa", la drammatica reazione di Eleonora Daniele

"Denunciate sempre, non abbate paura". L'invito di Eleonora Daniele segue la drammatica confessione di Lory Del Santo, che ospite a Storie italiane su Rai 1 torna sullo stupro subito a 20 anni a Londra, ad opera di un uomo più grande di lei. Un trauma impossibile da dimenticare, per la showgirl diventata famosissima in tv pochi anni dopo con Drive In. "Tante volte da ragazza mi sono chiesta quale sarebbe stata l’arma che avrei usato per difendermi se mi fosse successa una cosa così terribile. Reagire alla violenza è complesso, io non avevo armi per difendermi".



"Quell’uomo mi ha picchiata - spiega Lory, 62 anni -, io ero inerte. Un uomo contro una donna vince sempre". Come si è salvata da un orrore ancora più grande? "Ho capito che l’unica soluzione era la via di fuga. Sono stata buona e accondiscendente, ma con l’occhio attento ai dettagli per capire quando era il momento di fuggire". "Denunciare è giusto - conclude -, ancora oggi la mia rabbia è quella di aver accettato di salire in camera con quell’uomo, ma mi fidavo di lui"

