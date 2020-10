Elisabetta Gregoraci contro Stefania Orlando: Montecarlo e Briatore, la frase che scatena la rissa in diretta al GF Vip

27 ottobre 2020 a

a

a

Nervi tesi in diretta tra Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Le due showgirl non hanno mai avuto un rapporto idilliaco nella casa di Cinecittà e anzi si sono spesso punzecchiate. Quando Alfonso Signorini, un po' perfidamente, manda in onda i confessionali in cui la Orlando critica la ex moglie di Flavio Briatore,



"Chiedi alla psicologa del GF Vip". Gregoraci e Pretelli, il video "clandestino": in diretta, i suoi segreti privati inconfessabili

Elisabetta sbotta: "Hai detto tante stupidaggini. Poi tu non dici le cose in faccia, ma all’interno del confessionale. A differenza tua, io in faccia ti ho sempre detto tutto!", si altera rivolgendosi direttamente alla Orlando. A far infuriare Elisabetta sarebbe stata una frase ben precisa: "Non è che non critico Elisabetta, per paura di non essere invitata a Montecarlo. Se voglio ci vado pure da sola!". "Elisabetta, ma inviterai Stefania a Montecarlo alla fine?", domanda Signorini un po' per placare la rissa e un po' per alimentarla: "Alfonso ma certo. Poi non è che ho le chiavi della città!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.