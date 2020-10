Grande Fratello Vip, fuori il nome: "Ecco chi è il positivo al coronavirus", grossi guai per Signorini e Mediaset

27 ottobre 2020 a

Alfonso Signorini aveva promesso nuovi ingressi durante la puntata di lunedì 26 ottobre del Grande Fratello Vip. E invece all’ultimo momento è saltato tutto: a rimanere al palo sono stati Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. Proprio quest’ultima, stando alle indiscrezioni, sarebbe risultata positiva al coronavirus, non al tampone ma al test rapido che è meno preciso: in ogni caso il reality di Canale 5 è stato costretto a bloccare gli ingressi, generando parecchie domande tra i concorrenti attualmente in casa, che ovviamente sono all’oscuro degli ultimi sviluppi dell’emergenza coronavirus, essendo al GF Vip da un mese e mezzo. Siccome i tre nuovi Vip pare che abbiano trascorso l’isolamento pre-entrata nello stesso albergo, la produzione non ha potuto far altro che tenere in stand by anche Bettarini e la Salemi. A questo punto, tamponi permettendo, almeno loro dure dovrebbero entrare in gioco a partire da venerdì sera: e chissà che insieme a loro non possa esserci anche Paolo Brosio, che attende la chiamata dopo essere guarito dal coronavirus, che gli aveva impedito di esserci all’inizio settembrino del reality.

