Striscia la Notizia, sconvolgente spaccata delle Veline sul cofano del taxi: "vestite" così, da censura

Piccoli momenti di distrazione dalla pandemia arrivano dallo studio di Striscia la Notizia. Piccoli momenti incendiari. Si parla, in questo caso, dello stacchetto introduttivo alla puntata in onda su Canale 5 di martedì 27 ottobre delle due veline, Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta, stacchetto che potete vedere dal minuto 2 in poi del video che trovate qui sotto. Roba vietatissima di deboli di cuore. Le due meravigliose veline si presentano con l'ormai consueto completino intimo in pelle nera, già di per sé assai provocante. E nel corso dello stacchetto, questa volta si esibiscono in una pazzesca spaccata sul cofano del taxi giallo che campeggia nello studio del tg satirico Mediaset. Immagini ad altissimo tasso erotico...

Striscia la Notizia, stacchetto e spaccata: il video

