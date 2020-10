L'Aria che Tira, David Parenzo e uno strano rumore di baci: "Ah, è Myrta Merlino". Beccata così, in diretta

28 ottobre 2020 a

Uno strano rumore di baci e David Parenzo, il conduttore pro tempore dell'Aria che Tira, è stato costretto a interrompere l'ospite che stava parlando, Peter Gomez del Fatto Quotidiano. In realtà si trattava di Myrta Merlino che mandava dei baci al suo cane. La padrona di casa, infatti, non è in studio in questi giorni, partecipa alla trasmissione da remoto. Come previsto dal protocollo, si è messa in isolamento dopo che un autore del programma è risultato positivo al Covid. Il siparietto, poi, si è concluso con la giornalista che sorridendo ha detto: "E' il mio cane, scusate". "Una cosa pazzesca, bellissimo", ha commentato Parenzo. Dopidiché la parola è tornata a Gomez, che ha detto la sua sulle regole imposte per contrastare la diffusione del coronavirus. Prima di dare la pubblicità, il conduttore ha voluto far vedere ancora una volta Myrta Merlino sorridente e affettuosa con il suo cane.

