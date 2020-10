Piazza Pulita, Federico Rampini: "Io contagiato a causa della destra Usa che rifiuta di mettere la mascherina"

30 ottobre 2020 a

a

a

"L'abitudine della destra di stare a viso scoperto, rifiutando la mascherina, come una specie di dichiarazione politica, mi è probabilmente costato il coronavirus", lo ha detto Federico Rampini a Piazza Pulita, parlando degli Usa. Il giornalista, che è risultato positivo 14 giorni fa, anche se con sintomi lievi, ha raccontato di aver contratto il Covid in un momento ben preciso: "La mia congettura è che mi sono contagiato andando nel Wisconsin a fare un reportage per la Repubblica su ambienti della destra dove nessuno si metteva la mascherina. Li ho frequentati un po' troppo da vicino evidentemente", ha concluso il corrispondente estero.

"Non ricominciare con questa storia". Rampini contro Tiziana Ferrario, clamorosa rissa in diretta a Piazzapulita | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.