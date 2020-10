L'Aria Che Tira, David Parenzo zittisce la dem Francesca Puglisi: "Lo stiamo facendo? Con il gerundio non si mangia"

30 ottobre 2020 a

Quasi da non credere: David Parenzo se la prende con il Pd. Il conduttore, temporaneamente al posto di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, fa notare alla dem Francesca Puglisi che il governo deve passare ai fatti. La piddina infatti ha elencato quello che stanno facendo i giallorossi per uscire dall'emergenza, sia sanitaria che economica: "Il governo va avanti finché ha la fiducia del Parlamento, sta lavorando".

Una frase che suscita qualche dubbio in Parenzo che subito contrattacca: "Lo stiamo facendo... col gerundio non si mangia". Poi il conduttore, visto il nervosismo del Sottosegretario di Stato al ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha corretto il tiro: "Glielo dico perché da sempre i verbi di maggioranza e opposizione sono 'faremo' e 'stiamo facendo". Immediata la replica stizzita della piddina: "No, l'abbiamo fatto".

