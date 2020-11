Anna Tatangelo, foto incendiaria dietro le quinte: tutto fuori e seno in libertà

04 novembre 2020 a

Anna Tatangelo ha condiviso sui suoi social una doppietta di foto in cui è nello studio televisivo di All Together Now dove la cantante insieme con J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga farà parte del talent musicale condotto da Michelle Hunziker da stasera su Canale 5. Dodici concorrenti si sfideranno, nel corso delle sei puntate, per aggiudicarsi il premio finale di 50 mila euro. La Tatangelo sfoggia un abitino nero che termina con uno spacco vertiginoso. Sopra indossa una camicetta dorata e bianca da cui balza un décolleté coi fiocchi. La Tatangelo si sta godendo il momento di successo dopo l’uscita del nuovo singolo “Fra me e te” in collaborazione con il collega Gemitaiz. La canzone è uscita il 16 ottobre ed è tra le più ascoltate in radio e sulle piattaforme musicali. Il brano arriva giusto a un mese di distanza dall'altro singolo “Guapo“.

