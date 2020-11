Striscia la Notizia, Belen Rodriguez? Fate attenzione al suo lato B, ecco le prove: "Lo ha fatto davvero"

05 novembre 2020 a

a

a

A Striscia la Notizia piace assai "punzecchiare" Belen Rodriguez, la meravigliosa argentina, probabilmente la showgirl più famosa d'Italia. E la puntata del tg satirico di Canale 5 in onda mercoledì 4 novembre non ha fatto eccezione. Già, Belen è suo malgrado la protagonista della celebre e temuta rubrica "Fatti e Rifatti", in cui si passano ai raggi X volto e fisico alla ricerca di interventi di chirurgia plastica ed eventuali ritocchini. Il copione è sempre lo stesso: carrellata di strafalcioni e momenti divertenti in tv, oltre ovviamente alle immagini sexy di Belen. Dunque si arriva al verdetto dello scanner test, inesorabile. E in effetti, le foto messe a confronto della giovanissima Belen Rodriguez rispetto a quella attuale, mostrano una netta trasformazione. Anche se bellissima era prima e bellissima è anche ora. Per inciso, Belen secondo Striscia si sarebbe anche sottoposta a un intervento di ingrandimento del lato B...

Striscia, Belen Rodriguez a Fatti e Rifatti: il servizio

Collant neri e tacchi? Belen Rodriguez li "usa" così: la foto che fa impazzire l'Italia, da restarci secchi | Guarda

Mariacarla? Chi è questa ragazza, perché per Belen Rodriguez sono grossi guai: terremoto di gossip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.