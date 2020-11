Iene nel "tempio del sesso". Il bordello non chiude per Covid: pratiche estreme, "servizio estremo mai visto nella tv italiana"

08 novembre 2020 a

a

a

"Il tempio del sesso non chiude per Covid". Le Iene entrano nel più famoso bordello d'Austria, paese in lockdown per l'epidemia, e mostrano come le cose nel locale per appassionati di pratiche erotiche estreme non siano cambiate di una virgola. L'inviato Alessandro Di Sarno incontra ragazze e clienti, chiede consigli sull'accoppiamento, esibisce dettagli piuttosto compromettenti su gusti, dimensioni del pene ed erezioni, si fa depilare e finisce addirittura in tanga, a ballare alla pole dance e "in vendita" come le lavoratrici accanto a lui. "Un servizio senza freni di quelli che non si vedono più sulla tv italiana", spiega Dagospia". Soprattutto, un servizio rigorosamente vietato ai minori.

Le sconvolgenti immagini dalla Svezia: coronavirus? Anche no: "infiltrato" al party per "Le Iene", un altro mondo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.