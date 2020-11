Pomeriggio 5, Barbara d'Urso sconvolta dalla regia: "Ma che avete mandato in onda? Un film a luci rosse?"

13 novembre 2020 a

“Regia, ma che contributo avete mandato in onda? Mi vedevo io con la gamba accavallata… non ho capito”. Così Barbara d’Urso tra il serio e il faceto ha rimproverato la squadra che la assiste a Pomeriggio 5, dove ovviamente si è parlato anche di Grande Fratello Vip e in particolare della strana amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco. La conduttrice ha lanciato subito un servizio per introdurre l’argomento, ma la regia ha commesso un errore mandando in onda altro: “È andato in onda un film porno?”, ha ironizzato la d’Urso che ha detto di non essersi accorta di che servizio è stato trasmesso al posto di quello previsto. Poco dopo Barbara si è resa protagonista di un altro simpatico siparietto con Francesco Fredella, che era in collegamento da casa: “Lo stavo guardando, ha dietro un muro bianco e stavo chiedendo di avvisarlo di non mettersi lì perché sembra uno schedato appena arrestato”.

