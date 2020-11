Tu si que vales, Belen Rodriguez vietata ai minori: "Nuda? Ma è quello che faccio", una questione di "gambe"

15 novembre 2020 a

a

a

“Se io avessi le tue gambe andrei in giro nuda”, “ma è quello che faccio”. Questo siparietto tra Maria De Filippi e Belen Rodriguez è già storia di Tu si que vales, lo show di Canale 5 che continua a dominare incontrastato il sabato sera televisivo, nonostante la forte concorrenza di Ballando con le stelle. Merito di un cast di altissimo livello, del quale fa parte anche la showgirl argentina che con la sua battuta auto-ironica ha strappato un sorriso a tutti in studio. Tutto era partito da un’esibizione di un ballerino che aveva incantato il pubblico con la sua sensualità: da qui è partito il botta e risposta piccante con Belen, la quale si è poi resa protagonista di un altro siparietto, stavolta con Teo Mammucari. Quest’ultimo era stato “accusato” dalla Rodriguez di aver mandato in confusione un concorrente che non è riuscito a convincere i giudici: “Ma io non ho detto un ca*** - ha sbottato Mammucari - per una volta che sto zitto”.

