Grande Fratello Vip, il balletto estremo di Selvaggia Roma: minigonna, tacchi a spillo, seno in libertà. Oltre la censura

Si infiamma il Grande Fratello Vip, con la festa per i primi due mesi dal via del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, party nella casa che si è tenuto nella serata di sabato 14 novembre. Una festa con look colorati per gli uomini e super-sexy per le donne. Tra le più scatenate, Selvaggia Roma, entrata da poche ore nella casa ma che si è già fatta notare in diversi modi. L'ultimo? Il balletto super-provocatorio a cui si è prestata con Tommaso Zorzi su una passerella rossa, un balletto in cui ha cercato in tutti i modi di sedurre e, appunto, provocare, il tutto sulle note di un brano di Jennifer Lopez e con una scollatura degna di nota. Ma non è tutto: al termine della performance, Selvaggia Roma si è lanciata su Zorzi ed è scattato un clamoroso bacio in bocca. Incendiaria (anche se Zorzi è omosessuale).

Gf Vip, Selvaggia Roma scatenata con Zorzi: il video

