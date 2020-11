Striscia la Notizia omaggia Ludovica Frasca nel giorno del suo compleanno: un video a dir poco bollente

15 novembre 2020 a

Striscia La Notizia omaggia la sua ex velina, Ludovica Frasca nel giorno del suo compleanno. Il tg satirico di Canale 5 condivide un video sulla sua pagina ufficiale di Twitter dove sceglie gli stacchetti più sensuali della giovane modella. In coppia con la bionda Irene Cioni, la mora ha deciso di interrompere il sodalizio con il programma tv diretto da Antonio Ricci dopo quattro anni. Ludovica, che è stata scelta da Ricci anche come co-conduttrice nelle passate edizioni di Paperissima Sprint, ha infatti più volte confessato di voler diventare attrice. Una cosa però è certa, la modella è rimasta con i piedi per terra: "Vorrei che mi ricordassero come Ludovica, non come velina" aveva detto in occasione di un'intervista.

