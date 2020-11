Mattino 5, "no significa no": Federica Panicucci, durissimo sfogo sul caso-Genovese. Poi, la lettera che toglie il fiato

30 novembre 2020 a

a

a

Federica Panicucci ha dedicato la seconda parte della puntata odierna di Mattino 5 agli ultimi fatti di cronaca che riguardano l’imprenditore Alberto Genovese. La conduttrice di Canale 5 è tornata a parlare di quanto accaduto durante un festino a Milano, quando a ragazza di soli 18 anni sarebbe stata violentata per 20 ore in un appartamento. Una vicenda inquietante, con la Panicucci che se l’è presa con un’amica della vittima per alcune dichiarazioni scioccanti: “Non c’è il fatto di andare in una camera da letto, se una ragazza o una donna a un certo punto decide di dire no è no. Bisogna ricordare a quella ragazza che quando una donna dice no è no e non ci sono alibi”. Dopo lo sfogo la Panicucci ha poi mostrato anche la lettera scritta dalla vittima al giornalista Marco Oliva, al quale testimonia di non riuscire più a ritrovare serenità e di non sentirsi al sicuro dopo la violenza.

"Ha 30 anni, cosa significano quelle lacrime". Lory Del Santo, cannonata contro Oppini: la Panicucci resta senza parole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.