Stasera Italia, Veronica Gentili e una domenica da ko tecnico: occhio a questa cifre, qui si affonda

30 novembre 2020 a

Il verdetto, impietoso, dello share. Un sonoro ko tecnico per Veronica Genitli, che con il suo Stasera Italia Weekend, nella puntata in onda su Rete 4 domenica 29 novembre, non è riuscita a raggiungere il 4% di ascolti. Nel dettaglio, il programma ha raccolto nella prima parte 1.075.000 telespettatori, pari al 3,9% di share; dunque la seconda parte di Stasera Italia Weekend ha raggranellato 1.020.000 spettatori, pari a una fetta di ascolti pari al 3,6 per cento. Un risultato, insomma, non propriamente lusinghiero: Veronica Genitli battuta da tutta la concorrenza nella medesima fascia di programmazione, l'access prime time.

