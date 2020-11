Domenica Live, il racconto straziante di Marina La Rosa: "Come cercavo di nascondere il sangue", il balordo che la pestava

30 novembre 2020 a

Negli ultimi giorni, Marina La Rosa, ex concorrente del primo Grande Fratello Vip, ha parlato delle violenze che ha subito da parte di un uomo violento. E ne ha parlato anche a Domenica Live, di Barbara D'Urso, in onda su Canale 5. Parole forti, che fanno male, che fanno riflettere. "Anche se ho superato questa esperienza e adesso sono serena, le cicatrici restano - ha premesso Marina -. Tornavo a casa, provando a nascondere i segni e il sangue sul volto e cercavo delle scuse, un giorno cadevo, un giorno venivo graffiata dai gatti che raccattavo per strada", ricorda le scuse che raccontava per non ammettere le violenze che subiva. Poi, un episodio che ha dato una svolta definitiva a quella relazione tossica: "Quando cercò di investirmi con la moto ci furono delle persone estranee che si misero in mezzo per difendermi. In quel momento ho capito che c'era qualcosa che non andava", ha concluso Marina La Rosa.

