Grande Fratello Vip, bomba di Cristiano Malgioglio: "Quando Barbara D'Urso mi chiamò e mi disse di vestirmi così"

Francesco Fredella 01 dicembre 2020

a

a

Amici da sempre. E Cristiano Malgioglio, appena entrato nella casa del Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini su Canale 5 -, non può fare a meno di ricordare Barbara d’Urso (la regina per antonomasia degli ascolti di Mediaset). ”E’ avanti, avanti. Barbara d’Urso è giusta. Ha una mente avanti, avanti. Un giorno mi chiama e mi dice: devi vestirti da regina Elisabetta, durante il suo Gf vip. E le dico no all’inizio, come faccio a vestirmi da regina? Penso...”, racconta Malgioglio. Che alla fine cede alla richiesta della sua eterna amica e in una memorabile puntata del programma di Canale 5 si veste da regina. Cristiano e Barbara hanno un rapporto fantastico: confidenza, amicizia, rispetto. Ed è per questo motivo che il pubblico li adora. La prova del nove sono gli ascolti, sempre alti. Alle stelle.

Qualche anno fa le immagini di una cena tra Malgioglio e Barbara, circolate sui social con una loro Ig stories, hanno fatto il giro della Rete. Diventando virali in pochissimo tempo. La d’Urso, ironizzando, parlò di un anello e del suo fidanzato. Alla fine, dopo pochi giorni, disse che era a cena con l'amico. E su Instagram il video diventò cliccatissimo in pochissime ore.

