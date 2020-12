Grande Fratello Vip, "Flavio Briatore furibondo": soldi, voci sulla mossa estrema contro Elisabetta Gregoraci

03 dicembre 2020 a

Adesso Flavio Briatore è nero. Nerissimo. La sua ex moglie al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, potrebbe aver alzato un polverone e lui, secondo le indiscrezioni di Nuovo tv, vorrebbe rivedere gli accordi sul divorzio con Elisabetta Gregoraci. Si tratta di una vera cannonata che arriva all’improvviso. In questi mesi gli accordi sul loro divorzio sono rimasti nell’ombra: nessuno sa cosa sia stato messo nero su bianco dai loro avvocati. Ma si parla, da rumors, ci cifre a doppi zeri.

La Gregoraci, protagonista prima di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli e poi di una clamorosa lite con Giulia Salemi, adesso sarebbe troppo presente sulle scene - secondo il suo ex marito. E dalle indiscrezioni raccolte dal settimanale di Signoretti si legge che l’ex conduttrice di Battiti Live avrebbe fatto di tutto per entrare nella casa mettendosi in gioco e facendosi conoscere con varie sfaccettature al pubblico. La Gregoraci sembra che sia al corrente di quanto sta accadendo. Eppure, solo un mese fa, Briatore aveva scritto una lettera alla sua ex moglie. Poi tutto sarebbe precipitato. Il gossip non piace al proprietario del Billionaiere, il marchio dello locale di lusso sparso in tutto il mondo.

