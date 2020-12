Tg1, clamoroso scivolone su Giuseppe Conte: "Con quanti voti passa la mozione". La gaffe la dice lunghissima: roba "da regime"

03 dicembre 2020 a

Un tremendo scivolone per il Tg1. Nell'edizione delle 20 del 2 dicembre i voti di Giuseppe Conte alla Camera dei deputati per il nuovo dpcm di Natale sono raddoppiati. Una svista che non è andata affatto già a Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva nonché segretario della Vigilanza Rai: "Il Tg1 raddoppia i voti in Parlamento per il Dpcm di Conte: nell’edizione delle 20 di ieri l'inviato da Palazzo Chigi ha detto che la mozione di maggioranza è stata approvata con 495 voti, 'ben oltre il perimetro della maggioranza', mentre i voti sono stati 276, la metà", ha inveito con un lungo post su Facebook.

La correzione - ha ammesso lo stesso Anzaldi - "è arrivata solo dopo 3 minuti, da studio, il conduttore ha corretto, dando i numeri giusti". Ma qui subentra un'altra pensata meritevole di indignazione: "Invece di scusarsi e ammettere l’errore ha parlato di semplice 'aggiornamento', come se la Camera avesse cambiato i numeri nel frattempo. Come si può pagare il canone per una disinformazione del genere addirittura nell’edizione di maggiore ascolto? - si è chiesto il renziano per poi darsi anche la risposta -. L’informazione Rai è sempre più allo sbando e fuori controllo". Soprattutto, aggiungiamo noi, quando al Tg1 si parla di Conte: un po' come a Cuba, Fidel Castro...

Ma lo sfogo non finisce qui perché il deputato punta il dito anche su questioni che riguardano i suoi alleati: "È lo stesso Tg1 che, a differenza di tutti gli altri telegiornali, non ha dedicato neanche un secondo all’intervento in Aula della ministra dell’Interno Lamorgese sull’uso della scorta da parte della compagna del presidente del Consiglio, vicenda per la quale Conte è stato iscritto nel registro degli indagati. Zero secondi, mentre venivano dedicati ben 2 minuti al “campione” della trasmissione televisiva L’Eredità".

