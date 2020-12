Striscia la Notizia, la pazzesca profezia di Enzo Iacchetti: "Uno sciamano", cosa gli usciva di bocca solo 24 ore fa

09 dicembre 2020 a

Una clamorosa profezia firmata Enzo Iacchetti, riproposta da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 di mercoledì 9 dicembre. Il punto è che il giorno precedente, lasciando la linea alla partita di Champions League tra Barcellona e Juventus, Iacchetti aveva sussurrato: "Eh, ma è una passeggiata. È una passeggiata, state tranquilli". Pronostico temerario. O meglio: forse si trattava di gufata, dato che Iacchetti è super-tifoso dell'Inter. Ma tant'è, il pronostico si è rivelato corretto: è finita 3-0, in trasferta, per i bianconeri. E così, Striscia ha riproposto l'estratto con le parole di Enzino. E ne è seguito il commento di Ezio Greggio, juventino sfegatato: "Altro che pendolino e amuleti. Lei è uno sciamano, apra una setta e io la seguirò devoto", ha concluso Greggio.

Striscia, la profezia di Iacchetti: il video

