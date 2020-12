Report, Sigfrido Ranucci: "Ma quale taglia e cuci?". La replica a Giorgia Meloni, caos in Rai: una riunione finita malissimo

17 dicembre 2020 a

Giorgia Meloni lo aveva accusato di aver fatto un “taglia e cuci” con la sua intervista inerente un’inchiesta di Report su Fdi. Sigfrido Ranucci ha risposo tramite l’Adnkronos, parlando anche dell’audizione che nella giornata di mercoledì 16 dicembre si è svolta in Vigilanza Rai, con tanto di scambio di battute ad alta tensione con gli esponenti di Fratelli d’Italia. “L’onorevole Meloni - ha dichiarato il conduttore della trasmissione di Rai3 - troverà sempre le porte di Report aperte. La inviteremo e risponderemo, le faremo una nuova richiesta di intervista quando torneremo a trattare l’argomento”. Poi Ranucci ha evidenziato che la leader di Fdi è sempre stata corretta nei confronti del suo programma: “Ci ha sempre risposto in tutte le occasioni, è sempre stata disponibile e per questo la ringrazio, quindi realizzeremo la nuova intervista nei canoni e nel format venticinquennale di Report che non prevede dirette per rispetto del pubblico. Il format infatti ci dà l’opportunità di verificare ogni singola informazione prima di mandarla in onda e - ha chiosato Ranucci - non di fare ‘taglia e cuci’ come qualcuno ha detto”.

“E questo è servizio pubblico?”. Meloni, altro fango da Report: “Taglia e cuci”, così non vale | Video

