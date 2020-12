La Vita in Diretta, "Ho perso mia madre per il Covid": Alberto Matano crolla in lacrime in studio

23 dicembre 2020 a

a

a

Alberto Matano si è commosso nella puntata di oggi a La Vita in Diretta. Il conduttore, infatti, ha pianto per la storia di Eleonora, una ragazza che ha perso la madre per il Covid. In diretta la ragazza ha anche lanciato un messaggio contro i negazionisti del coronavirus, chiedendo alle persone a vaccinarsi. Alberto Matano con le lacrime agli occhi ha poi aggiunto: “Eleonora io ti ringrazio perché in questo giorno è molto importante questo tuo messaggio, che è rivolta a tutti noi non solo ai negazionisti”, ha annunciato il conduttore.

"Scusa, ma che...?". Andrea Delogu sorpresa così: Matano si blocca in diretta, un gesto molto strano

Alberto Matano ha ribadito il concetto della sua ospite: "Ci hai ricordato quanto sia importante il fatto di stare bene. Tanti di noi non vedranno le persone che si amano ma lo stiamo facendo per la sicurezza di tutti. In questo momento dobbiamo stare vicino alle persone che stanno soffrendo perché hanno un vuoto a tavola. Ti abbraccio e Buon Natale, almeno ci proviamo”. Il programma del giornalista per qualche giorno non andrà in onda, tornerà in onda lunedì 28 dicembre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.