Amici, rivoluzione e sorprese; Maria De Filippi pronta a stupire tutti così

Francesco Fredella 26 dicembre 2020 a

a

a

Un miracolo targato Maria De Filippi. Che ancora una volta fa volare gli ascolti di Amici, il talent di Canale 5 più longevo di sempre e più amato dal pubblico. E quest’anno il programma compie 20 anni, ovviamente festeggia con picchi di 3 milioni e mezzo di telespettatori. Tantissime le novità: l’arrivo di Lorella Cuccarini, nuova insegnante di danza, e la presenza delle radio. Una ventata di freschezza che premia, ascolti alla mano, il lavoro di Maria - che lancia talenti: sono loro, poi, grazie alle radio, a continuare il loro percorso. Un esempio freschissimo: Deddy e Leonardo da alcuni giorni sono già nel palinsesto di Radio Zeta, la radio della Generazione futuro, dopo la promessa di Federica Gentile (direttrice artistica di Radio Zeta).

"Due tumori uno dietro l'altro". Arisa, il suo Natale di dolore: il dramma privatissimo in famiglia



Una breve pausa di Natale. A gennaio si ritorna. Per gli allievi iniziano gli esami per aggiudicarsi il posto al Serale Amici, che dovrebbe andare in onda tra fine marzo e i primi di aprile. Si prevedono tantissime sorprese. Il Covid non ha frenato i programmi di Maria: stravolti, innovati. Migliorati. E per il serale 2021 si vocifera che co saranno grandi sorprese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.