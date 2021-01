L'Anno che Verrà, "peccato rovinarlo così": cosa scappa di bocca a Gianni Morandi, gaffe a microfono aperto

01 gennaio 2021 a

a

a

Amadeus ha confermato il suo momento di grazia con la conduzione de L’Anno che Verrà, che su Rai1 ha accompagnato gli italiani verso il 2021. Addirittura la maratona al chiuso ha conquistato oltre 8 milioni di telespettatori pari al 33,9%: alla concorrenza del Grande Fratello Vip sono state lasciate giusto le briciole. Tra l’altro non sono mancate alcune gaffe che hanno accompagnato la lunghissima diretta di Rai1: in particolare la più clamorosa è stata quella che ha visto protagonista Gianni Morandi, che si è disimpegnato alla grande al fianco di Amadeus. Un momento di imbarazzo c’è però stato quando Morandi avrebbe dovuto duettare sul palco con Piero Pelù, che ha iniziato a cantare da solo dopo averlo aspettato invano: poi Gianni è spuntato fuori di corsa, ma a metà brano si è perso e non ha cantato la sua parte, mandando in confusione anche Pelù. Il quale poi ha cercato di abbracciare il collega, che però si è scostato ricordando il giusto distanziamento sociale. “Peccato rovinare un bel pezzo così”, si è lasciato scappare Morandi che, dispiaciuto, ha poi fatto il bis che è andato un po’ meglio.

"Arrap***o". L'anno che verrà, roba da censura. Occhio ai sottotitoli in diretta: altro disastro della regia Rai?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.