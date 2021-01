Caterina Balivo rompe il silenzio: "Una mia decisione, per ora no". Futuro in tv? Clamorose voci in Rai

02 gennaio 2021 a

Ancora lontana dalla tv per i prossimi mesi. Slitta il rientro in tv di Caterina Balivo. La conduttrice campana, che poco fa aveva detto ai propri fan che "prima o poi tornerò", ha chiarito su Instagram che "per il momento no, è una decisione mia". Insomma, niente tv: lo ha spiegato la Balivo in persona a un utente che si augurava di poterla seguire. Per lei l'ultimo programma è stato Vieni da me su Rai 1, dunque Viale Mazzini ha rinunciato alla Balivo per ragioni in verità mai del tutto comprese. Per certo, ora, è la Balivo in persona a decidere di prolungare ancora un poco la sua pausa, convinta dalla volontà di passare più tempo in famiglia. A 40 anni, insomma, si è presa un po' di tempo per riflettere. E, magari, per dare una svolta alla sua carriera. Si sussurra che sia in attesa della proposta giusta: un programma nel weekend oppure in prima serata.

