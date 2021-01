Domenica In, “ma è lei? Impossibile”: Mara Venier, la telefonata più inaspettata. Stravolta la scaletta

03 gennaio 2021 a

Mara Venier è stata sorpresa durante la diretta di Domenica In da una telefonata assolutamente fuori programma. La conduttrice di Rai1 era in studio con Giovanna Ralli, che ha festeggiato gli 86 anni appena compiuti, quando è arrivata la chiamata di Adriano Celentano. “Stavo mangiando una mela - ha svelato - e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella non sarò mica Giovanna Ralli? Impossibile! Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza”. L’attrice ha ringraziato commossa: “La mia infanzia, la mia giovinezza, non le ho vissute, quindi dentro di me c’è anche questo. Mi sento ancora ragazzina, che devo fare? È così. Grazie mille davvero Adriano”.

