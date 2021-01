Elisabetta Gregoraci, “non sarò al GF Vip”: Pretelli-Salemi “intimi”? E lei vola a Dubai dal figlio (e non solo)

03 gennaio 2021 a

“Non sarò in studio”. Elisabetta Gregoraci ha anticipato la sua assenza nella puntata di lunedì 4 gennaio del Grande Fratello Vip: il reality di Alfonso Signorini dovrà fare a meno di lei, che è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione anche dopo aver deciso di lasciare spontaneamente la casa di Cinecittà per tornare dalla famiglia e in particolare dal figlio Nathan Falco. Per lo stesso motivo sarà assente in studio, e quindi Signorini non potrà avvalersi di lei per fare altro gossip (e share) su quanto sta accadendo in casa tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Quest’ultimo sembra aver completamente rimosso la Gregoraci - che infatti lo ha a sua volta già rottamato - nonostante tre mesi passati incessantemente a corteggiarla. Elisabetta ha deciso di volare a Dubai, dove attualmente si trova insieme al figlio, che era stato portato lì da Flavio Briatore per Capodanno.

