Affari Tuoi, "allora sei malato": la battuta di Francesco Paolantoni su Rai 1 scatena l'inferno, volano parole grosse

Una battuta diventa una vera e propria gaffe. Ed è subito bufera: al popolo della Rete non sfugge niente. Infatti, durante una puntata di Affari Tuoi, condotto da Carlo Conti su Rai 1, spunta un imprevisto. Carlo Conti chiede al concorrente se fosse tifoso per qualche squadra. Il ragazzo risponde: “Juventus”. “Allora hai un difetto”, dice scherzando Conti. Ma Francesco Paolantoni, presente tra i cosiddetti ‘pacchisti’, rincara la dose: “E’ una malattia”. Subito dopo arriva il chiarimento. “Ieri sera ho fatto una battuta, ovviamente ironica in televisione e mi accusano di aver offeso un certa tifoseria calcistica. Non capisco se il tifo per il calcio che annulla l’ironia e se sono quelli senza ironia che tifano per il calcio”, racconta. Insomma una gaffe sonora senza precedenti. L’attore, che ha partecipato a Tale quale show, con un video sui social torna a fare chiarezza. “Mi scuso perché non avevo considerato questa assenza totale dell’umorismo”: con queste parole cerca di sistemare la faccenda.

