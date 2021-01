Grande Fratello Vip, "questa casa non è tua": crisi di nervi, attacco brutale a Stefania Orlando

Francesco Fredella 04 gennaio 2021 a

E’ guerra nella casa più spiata d’Italia. Una vera polveriera: tutti contro tutti (come è logico che sia): una situazione abbastanza prevedibile. Adesso anche Mario Ermito, una delle new entry di questo Grande Fratello Vip - promosso a vippone all’improvviso - attacca Stefania Orlando, che ha una strategia ben precisa in testa ed è proiettata insieme a Tommaso Zorzi a tutta velocità verso la vittoria. Suo marito Simone, però, proprio a noi di Libero aveva detto: “Sono certo che se dovesse arrivare in finale lascerebbe il passo a Zorzi. Per me lei ha già vinto”. E il suo discorso non fa una piega.

Ermito, che si trova nel Cucurio, attacca la Orlando. Il motivo? Non accetta la decisione strategica di Stefania che non vuole nominare le “vecchie glorie” del programma di Alfonso Signorini: tutti quei concorrenti entrati nella casa a settembre. Mario e Stefania, uno cal Cucurio e l’altra nella casa, parlano a lungo. Lui dice: “Samantha mi ha raccontato della tua scelta di nominare i nuovi, non lo trovo giusto”. Lei risponde: “Se tu fossi qui da tanto tempo, ti saresti affezionato a delle persone? Questo è uno strumentalizzare, Mario scusami ma entrando qui non te ne sei reso conto dei rapporti che si sono creati qui?”.

Ma la faccenda non finisce così. Mario, dopo un po’, si sfoga con Maria Teresa Ruta rincarando la dose: “Secondo lei per una questione di onore i veterani hanno più diritto a continuare questo percorso, ma se questo è il messaggio, non lo trovo giusto. Non è colpa nostra se siamo entrati dopo. Questa Casa non è vostra, siete ospiti come lo siamo noi!”.I rapporti sono tesi. Tesissimi.

