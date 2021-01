Striscia la Notizia, "chi era a capo della maxi truffa": insospettabile, così sfruttava i vip per fare soldi

04 gennaio 2021 a

Valerio Staffelli è tornato a parlare della maxi truffa sul trading online. Se ne era già occupato lo scorso novembre 2019, quando Striscia la Notizia fece luce su un caso davvero inquietante: il web era pieno di siti che promettevano guadagni miracolosi attraverso investimenti in Bitcoin. Per spingere le persone a fidarsi sfruttavano illegalmente l’immagine di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, creando vere e proprie interviste fasulle in cui Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e tanti altri svelavano di aver scoperto una fonte di ricchezza online. Dopo aver raccolto anche una testimonianza di una persona coinvolta in questa truffa, Staffelli ha aggiornato gli spettatori del tg satirico di Antonio Ricci sugli ultimi sviluppi del caso: “Una fonte anonima ha messo a disposizione della polizia svedese un database contenenti tutti i dati e le chiamate dei furbetti, che si trovava in Germania. A capo della truffa c’era un imprenditore israeliano che si occupa di una vera e propria fabbrica della truffa. Mi raccomando - ha concluso l’inviato di Striscia - fate attenzione agli specchietti per le allodole”.

