Grande Fratello Vip, "di chi è madre Dayane Mello". Tommaso Zorzi, bomba atomica di gossip: cosa nasconde sulla brasiliana?

Mistero fitto al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Un mistero fitto di cui parla Novella 2000. Fari puntati su Tommaso Zorzi, il quale custodisce alcuni segreti su Dayane Mello. Ma quali? Per ora, impossibile dirlo. E il perché sia impossibile dirlo lo ha spiegato lo stesso Zorzi dalla casa di Cinecittà: "Dayane? Lei è la mamma della figlia di uno dei miei migliori amici", che è Stefano Sala, da cui la Mello ha appunto avuto una figlia. "Lui - ha ripreso Zorzi - è proprio molto molto amico mio, quindi non è che posso proprio... Stefano è un amore. Non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace", ha concluso. Insomma, il mistero continua: che cosa sa, Zorzi, su Dayane Mello?

