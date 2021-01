Storie Italiane, straziante appello di Ivan Cottini: "Dove voglio ballare l'ultima volta", Eleonora Daniele in lacrime

Francesco Fredella 05 gennaio 2021 a

Una puntata ricca di sentimenti. Commozione e racconti, a Storie italiane - il programma di Eleonora Daniele su Rai 1 - torna anche Ivan Cottini. Una vera roccia, un ragazzo d’oro affetto da una malattia neurodegenerativa che è spesso stato ospite della Daniele (a cui, anni fa, ha dedicato un ballo sul palco dell’Ariston). Il desiderio di Ivan è di tornare a ballare all’Ariston. “La pandemia ha composto grandi sacrifici e io dovrò farlo sulla danza, ma mi sono posto un grande obiettivo che mi sta tenendo a galla, ed è quello di marzo di fare il mio ultimo ballo e dare il definitivo addio alla danza sul palco dell’Ariston”, dice Ivan in collegamento. Che continua commuovendo tutti: “Sto stringendo tantissimo i denti purtroppo il primo lockdown mi ha tenuto fermo a casa per quattro mesi, adesso in estate ho ripreso in maniera intensiva e forsennata, perché volevo fare un ultimo ballo poi è tornato questo mini lockdown”. Parole che commuovono Eleonora Daniele.

In studio c’è anche Riccardo Fogli che parimenti non riesce a trattare la commozione. “Sarebbe bellissimo che Cottini danzasse all’Ariston, sarebbe una dimostrazione di forza e coraggio. Mi piacerebbe tantissimo portarlo ad un mio concerto, sarebbe un regalo grandissimo se ballasse mentre io canto qualcosa, magari si può scegliere un paio di pezzi…”, assicura l’ex Pooh. Poi il cantante parla del vaccino anti-Covid, una via d’uscita dalla Pandemia. “Abbiamo distanziamento, mascherine e vaccini, se prendiamo questo virus da tre fronti diversi, non dico quest’estate ci abbracceremo ma si vede la luce perché se no diventiamo matti, ci esauriamo. Non ci dovrebbero essere dubbi sull’importanza di questo vaccino, qui ci giochiamo la vita dei nonni, della vecchia generazione, la serenità di abbracciare i nostri figli, il vaccino va fatto”, conclude.

